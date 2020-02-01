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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Her gün aynı saatte gelip, kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor İzle

Her gün aynı saatte gelip, kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor İzle

-Köpeğin kapısını çalması

Sokak Köpeği Köpek Sokak Hayvanı Hayvan 

--Röpler
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( SİVAS )- Sivas’ın Zara ilçesinde bir sokak köpeği her gün gittiği kasabın kapısını patisi ile tıklayıp günlük kemiğini istiyor SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde sahipsiz bir köpek, kasap dükkanının kapısını patisiyle açarak açlığını haber veriyor. Her sabah saat 10.00 sularında kasap dükkanının önüne gelen sahipsiz bir köpek, patisiyle kapıyı açarak, dükkan sahibinden yiyecek istiyor. İşyeri sahibi Furkan Eser (18), “Köpeğimiz sokak hayvanıdır. Doğumdan 15 gün önce dükkanımıza geldi. Ayağıyla kapıyı açarak bize açlığını belirtti.
Kapıyı açıyor fakat içeri girmiyor” dedi.
Köpeğin kapıyı patisiyle açtıktan sonra dışarıda beklediğini söyleyen Eser, “Biz de köpeğimizin karnını doyurduk. Köpek doyduktan sonra bu durumu artık gündelik haline getirdi. 15-20 gündür her sabah saat 10.00 ile 11.00 arasında kapıyı patisiyle açarak bize geldiğini haber veriyor, biz de karnını doyuruyoruz” diye konuştu.
(SÖ-GF-
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