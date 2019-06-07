Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Henzemin geçitte lokomotif otomobille çarpıştı

Henzemin geçitte lokomotif otomobille çarpıştı

-Kaza yerinden detaylar

Hemzemin Geçit 

--Röp

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta şehir merkezinde Ticaret Odası Kavşağında medyada geldi. Hemzemin gedin turnikesinin arızalı olduğunu fark etmeyen H.Ö. yönetimindeki 58 AP 213 plakalı otomobile Güney Ekspresi’nin bakım için gara giren lokomotifi çarptı. Araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı