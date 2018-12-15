Hem öğreniyor, hem pratik yapıyor, hem de diğer okulların ihtiyaçlarını karşılıyorlar

-DEMİRİ DÖVMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-METAL İŞLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMASINDAN GENEL GÖRÜNTÜ

-ÖĞRETMEN ZAFER KOVANCI RÖP

-ÖĞRENCİLERLE RÖP



( BURSA -ÖZEL)- Öğrenciler kale direği üretip okullara gönderiyor- Liseliler diğer okulların kale direği ve masa tenisi ihtiyaçlarını bedava karşılıyor BURSA



- Bursa’da meslek lisesi öğrencileri, okulların kale direği ve masa tenisi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri okullara malzeme desteği veriyor. Okullar ihtiyaçlarını Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü, öğrencilerine iletiyor. Öğrenciler gelen siparişe göre ellerinde olan malzemelerle çeşitli ürünler yapıp bu okullara gönderiyor. En son bir okulun kale direği Kelesli öğrenciler tarafından yapıldı. Öğrenciler bir yandan öğrenim görüyor, diğer yandan da pratik yapıp işi öğreniyor. Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin tek arzusu, Bursalı sanayicilerden metal parça temini. Öğrenciler metal parçalar pahalı olduğu için gelen her siparişe yetişemiyor. Öğrenciler ne kadar parça olursa o kadar okula ulaşacaklarını söylüyor. Metal Teknolojisi Bölümü öğretmeni Zafer Kovancı, “Burada öğrenciler demir doğrama, kesme ve bükme gibi işlemler yaparak el alışkanlığı kazanıyor. Okulumuzun kendi ihtiyaçları başta olmak üzere çocukların pratik kazanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda çevredeki okulların da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizde malzeme kısıtlı. Malzeme getirdikleri takdirde istenilen siparişi yapıyoruz. Biz öğrencilerimizin pratik kazanmasını arzu ediyoruz. Bu öğrencilerin staj görmeye gittiklerinde işi öğrenmiş olmaları gerekiyor. Bu öğrenciler mezun olduklarında iş yeri açma belgesi alacaklar. Biz onları buradan işi öğrenmiş bir şekilde mezun ediyoruz” dedi.

Pratik yaparak ders gördüklerini ifade eden öğrenciler, “Biz burada öğrenim görürken pratik yapıyoruz. Burada kaynak ve metal işlemesini öğreniyoruz. Diğer okullardan bize tenis masası, kale direği siparişi geliyor. Biz gelen siparişleri yapıyoruz. Hem işi öğreniyor, hem de okulların ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.



