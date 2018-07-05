Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Helva ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı - SAKARYA

Helva ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı - SAKARYA

- Helva ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş halde bulunan toz esrardan görüntüler SAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir otobüste yapılan aramada, yolcunun poşetinde helva ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş halde 920 gram toz esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.Yapılan aramada, yolcu İ.A'ya (21) ait poşette helva kutusunda 370, meyve suyu kutusunda ise 550 gram olmak üzere toplam 920 gram toz esrar maddesi ele geçirildi."Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karya Yolcu Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı