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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken: ”Kadın cinayetleri artarken, mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor”

Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken: ”Kadın cinayetleri artarken, mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor”

Açıklama

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-Genel detay

( İSTANBUL ) -- Lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürülümesine ilişkin davaya devam ediliyor İSTANBUL

- Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in silahla öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine Anadolu Adalet Sarayı'nda devam ediliyor. Dava öncesi adliye önünde açıklama yapan baba Nihat Palandöken,“Kadın cinayetleri artarken, mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor. Suça ortak oluyor. Silahların gölgesinde yaşamak istemiyoruz" Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in silahla öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün de devam ediliyor. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülmeye başlanan dava öncesi Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken ve kadın meclisi üyeleri adliye önüne geldi. Ellerinde “ Helin Palandöken için adalet”, “Leyla için adalet”,"Helin Palandöken için adalet, Bireysel silahlanmaya hayır” yazılı pankartlarla adliye önüne gelen kadınlar, adalet çağrısı yaptı. Duruşma öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Nihat Palandöken, Mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor. Suça ortak oluyor. Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesini istiyorum. Silahların gölgesinde yaşamak istemiyoruz” dedi.
“Mahkemeler suça ortak oluyor” Adliye önünde açıklama yapan Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken,“ Bugün Türkiye'de ve dünyada kadınlara yönelik şiddet, taciz, ve tecavüz vakaları artmaya devam ediyor. Kadın cinayetleri artarken, mahkemeler katillere ceza indirimleri uyguluyor. Suça ortak oluyor. Açılan davanın ilk duruşmasında yanlış sanık getirilerek büyük bir ciddiyetsizlik örneği sergilendi. Bu ülkede kadınları öldürenlere ödül gibi cezalar veriliyor. Bir baba olarak kendi kızımın acısını yaşarken bu son olsun derken o günden bugüne onlarca kadın ve çocuk katledilmeye devam edildi. Bunun son örneği de Eylül ve Leyla'dır. Eylül ve Leyla'nın katledilişi tıpkı Helin'imin acısı gibi büyük bir acı yaşattı. Eylül ve Leyla'nın ailelerine sabır diliyorum. İkisinin de katili tıpkı benim kızımınki gibi sitemdir” şeklinde konuştu.
(GE-ZA-EY
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