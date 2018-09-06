Helikopter kazasında yaralanan Halil Ünver hayatını kaybetti

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-Halil Ünver'in katıldığı etkinlikten görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iş adamı Halil Ünver hayatını kaybetti. Bostancı sahilinde bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanmıştı. Yaralanan kişilerden birinin Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver olduğu belirlenmişti. Helikopter kazasında yaralı olarak kurtularak sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil Ünver yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

