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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Helikopter kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti

Helikopter kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti

KAZA DRONE VE ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

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-FOTOĞRAFLAR

( BALIKESİR ) - Balıkesir'e şehit ateşi düştü BALIKESİR

- İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü. Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor. (TS-BD-MŞ)
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