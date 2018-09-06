Helikopter kazası- Kaza yeri detaylar (8) - İSTANBUL
- Kaza yeri detaylar - Görgü şahidi röportaj İstanbul 'daki helikopter kazası - Kazada yaralanan İsmet Özgür'ün tedavisi Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Halil Ünver'in tedavisi ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor - Helikopterin enkazının denizden çıkarılmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyorİSTANBUL (AA) - Maltepe Bostancı sahilindeki helikopter kazasında yaralanan İsmet Özgür'ün tedavisi Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Halil Ünver'in tedavisi ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.Bostancı sahilinde iskele civarında düşen helikopterin enkazının denizden çıkarılmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.Helikopterde bulunan ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün tedavisi Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Özgür'ün sağlık durumuna ilişkin gazetecileri yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettirildikten sonra vücut taraması ve tomogrofisinin çekildiğini, sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu aktardı.Demirhan, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Su yutmasına bağlı kimyasal piromani şüphemiz var, onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var bunların tedavileri başlandı.or., Halil Ünver'in tedavisi ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Ünver'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür'ün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Özgür'ün hastaneye intikal ettirildikten sonra vücut taraması ve tomogrofisinin çekildiğini, sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu aktardı.Demirhan, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Su yutmasına bağlı kimyasal piromani şüphemiz var, onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var bunların tedavileri başlandı.Öte yandan, ekipler, helikopter enkazının konumu ve derinliğinin belirlenmesi için denizde çalışma yürütüyor.Tespit yapıldıktan sonra hava şartları müsait olduğunda enkaz çıkarılması bekleniyor.Olay yerine ilk giden DAKSAR ekipleri ise ekiplerin olay yerine intikal edene kadar helikopterin parçalarını denizden çıkardı.DAKSAR bot kaptlarından Hakan Köklü, kaza gerçekleştikten 5 - 6 dakika içerisinde olay yerine vardıklarını ve helikopterin kıyıya 50 metre mesafede düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.
Helikopterin paramparça olduğunu gördüklerini ifade eden Köklü, kazanın yaşandığı sıralarda çok yoğun yağmur olduğunu, yağışın kesilmesinin ardından kendilerine ihbar geldiğini kaydetti. Köklü, helikopterden düşen parçaları topladıklarını ve ekiplere teslim ettiklerini ifade ederek, şu an için gemi trafiğinde bir problem olmadığını aktardı.Sahildeki büfede çalışan Mustafa Koçak, olay anını gördüğünü, denizde yağmurdan dolayı görüş seviyesinin düştüğünü, helikopterin düştükten 30 saniye içerisinde battığını ve o sırada denizde bulunan teknelerin yaralıları kurtararak sahile getirdiğini belirtti. Konu ile ilgili soruşturmayı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü yürütüyor.