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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı

Özel harekat ekipleri

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Özel Harekat Polisleri 

-Sokaktaki polisler
-Evde arama yapılması
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi.
Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Şehitkamil ilçesinde belirlenen Hacıbaba Mahallesi ve çevresinde 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı.Mahalle abluka altına alındıYaklaşık 850 polisin katıldığı operasyonlarda adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adresleri ise didik didik aradı.Helikopter havadan gözlediBelirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde polis helikopterleri ise havada tur atarak yerdeki hareketliliği gözledi. Drone ile operasyon esnasında baskın yapılan evler de sürekli gözetlenerek görüntü kaydı alındı.Bölgedeki operasyon ve denetlemelerin 24 saat sürmesi bekleniyor.
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