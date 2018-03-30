- Hedefteki Şeyh İsa Havadan Görüntülendi - Hayalet Kenti Andıran Şeyh İsa’da Teröristlerin Evlerin Üzerlerini Mevzi Haline Getirdiği Ve Köyün Çevresinin Hendekler İle Çevrildiği Görüldü

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( TEL RIFAT ) - Hedefteki Şeyh İsa havadan görüntülendi- Hayalet kenti andıran Şeyh İsa’da teröristlerin evlerin üzerlerini mevzi haline getirdiği ve köyün çevresinin hendekler ile çevrildiği görüldü TEL RIFAT



- Suriye'de teröristlerin kontrolünde bulunan ve yüzlerce sivilin evlerini terk ettiği Tel Rıfat’ın hemen yanındaki Şeyh İsa havadan görüntülendi. Teröristlerin köyün çevresini hendeklerle çevirdiği görüldü.

Yaklaşık iki yıldır terör örgütü PKK\PYD\YPG’li teröristlerin kontrolünde bulunan ve yüzlerce sivilin evlerini terk ettiği Şeyh İsa, İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi. Teröristlerin köylülerin tarım arazilerine kazdığı hendekler dikkat çekerken, bazı arazilerin iki kez hendeklerle doldurulduğu görüldü.

Teröristlerin bazı evlerin çatılarına da mevzileri hazırladıkları kaydedildi. Zaman zaman Şeyh İsa'nın merkezinden siyah dumanlar yükselirken, köyün merkezinde sivil hareketliliğinin olmaması dikkat çekiyor.

