'Hedefimiz örnek genç nesil oluşturmak' - ÜSKÜP

: - Uluslararası Balkan Üniversitesi kampüsünden genel görüntüler - Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu'nun röportajı - Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu: - "Hiçbir kar amacı gütmeyen, gelir hedeflemeyen bu üniversitenin hedefi, gençliği buluşturmak ve dünyaya emsal, güzel, örnek bir grup, genç nesil oluşturmaktır" - "Dünyanın her zamankinden çok barışa ihtiyacı var. Bu gençlik bir araya gelirse, farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederse, insanların farklılıklarını saygı ile karşılamayı öğrenirse dünya ancak bu şekilde barışa ulaşabilecektir"ÜSKÜP (AA) - CİHAD ALİU - Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te 2006 yılında Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), örnek bir genç nesil oluşturarak dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.AA muhabirine konuşan IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, 8'inci mezuniyet töreniyle kapılarını açtıkları yeni kampüslerinde eğitime 2018 - 2019 akademik yılında başlayacaklarını belirterek öğrencilerin bu kampüsü "yeni evleri" olarak gördüğünü söyledi.
Yeni kampüsün üniversitenin başarılarına bir yenisini daha ekleyeceğini kaydeden Kocayusufoğlu, yaklaşık 150 üniversite ile olan ikili iş birliğini arttıracaklarını ifade etti. Kocayusufoğlu, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin bulunduğu kampüsün 20 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu aktararak "Bittiğinde 6 bin öğrenciye hizmet verebilecek bir eğitim merkezi olacak. Halihazırda 3 bin ila 3 bin 500 öğrencinin eğitim görebileceği donanıma sahip." dedi. Üniversite olarak farklı alanlarda birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Kocayusufoğlu, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Kongresi'nde 50 ülkeden 100 öğrenci ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kocayusufoğlu, öğrenci projelerini olabildiğince desteklemek ve genişletmek istediklerini belirterek "Zira dünyanın her zamankinden çok barışa ihtiyacı var. Bu gençlik bir araya gelirse, farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederse, insanların farklılıklarını saygı ile karşılamayı öğrenirse dünya ancak bu şekilde barışa ulaşabilecektir." dedi. - Türkiye'den ve Balkanlar'dan öğrenciler bir aradaÜniversitenin öğrenci profili hakkında da bilgi veren Kocayusufoğlu, Makedonya ve Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'dan da öğrencilerinin üniversite çatısı altında eğitim aldığını aktardı.Uluslararası iş birliği ve "Erasmus" öğrenci değişim programı çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri de ağırladıklarını söyleyen Kocayusufoğlu, üniversitede 15 ülkeden öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi.Kocayusufoğlu, Türkiye'den gelen öğrencilerin ihtiyaçları için İstanbul'da bir ofis açacaklarını kaydederek burada öğrencilerin sorularına yanıt verme imkanları olacağını belirtti. - ÖSYM tercih kılavuzunda da yer alıyorIBU'nun Makedonya'daki eğitim kanunlarına göre kurulmuş bir vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Kocayusufoğlu, IBU'nun aynı zamanda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda yer alan Balkanlar'daki iki üniversiteden biri olduğunu vurguladı.Kocayusufoğlu, üniversitenin 7 fakültede 22 lisans ve 10 yüksek lisans programına sahip olduğunu belirterek, aynı zamanda bölgedeki ilk ve tek Türkçe Öğretmenliği bölümüyle de en iyi Türkçe öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. IBU'yu diğer üniversitelerden farklı kılan özelliğinin hiç kimsenin tahmin edemeyeceği düzeyde bursluluk imkanları sunması olduğunun altını çizen Kocayusufoğlu, "Hiçbir kar amacı gütmeyen, gelir hedeflemeyen bu üniversitenin hedefi, gençliği buluşturmak ve dünyaya emsal, güzel, örnek bir grup, genç nesil oluşturmaktır." dedi. - Her yıl 500'e yakın öğrenciye bursHer yıl 500'e yakın öğrenciye değişik oranlarda burs verdiklerini kaydeden Kocayusufoğlu, ilkini nisan ayında yaptıkları ve 600'den fazla lise öğrencisinin katıldığı bursluluk sınavının ikincisini 27 Haziran'da düzenleyeceklerini duyurdu.Eğitimlerinin ardından iş bulma konusunda da öğrencilere yardımcı olduklarını söyleyen Kocayusufoğlu, düzenledikleri "Kariyer Günü" programlarıyla son sınıf öğrencileri ile çeşitli firma yöneticilerini buluşturduklarını sözlerine ekledi.IBU, 2015 - 2016 akademik yılında Şangay Üniversiteler Sıralaması'nda Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçilmişti.