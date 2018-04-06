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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Hedasi Barajı zirvesinden sonuç çıkmadı - HARTUM

Hedasi Barajı zirvesinden sonuç çıkmadı - HARTUM



: - Sudan - Etiyopya - Mısır üçlü zirvesinden detaylar - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un basın açıklamasıHARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Hedasi Barajı hakkındaki Sudan - Etiyopya - Mısır üçlü zirvesinden ortak bir karar çıkmadığını söyledi.

Bakan Gandur, Sudan'ın başkenti Hartum 'da dün başlayan ve 13 saatten fazla süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.Toplantıya üç ülkenin dışişleri ve sulama bakanları ile istihbarat başkanlarının katıldığını belirten Gandur, "Pek çok konuyu tartıştık ancak ortak bir karar alamadık." dedi.
Tartışmaların yapıcı ve önemli olduğunu söyleyen Gandur, "Meseleyi sulama bakanları ile teknik makamlara bıraktık. Onlar ne zaman siyasetçiler olarak bizim bir araya gelmemizi uygun görürse o zaman toplanacağız. Biz, üç ülke başkanlarının talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz." diye konuştu.
Gandur, bir sonraki müzakere turunun tarihinin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi. - Baraj kriziEtiyopya'nın, 2011'de, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti

Üçlü Zirve Toplantı Basın Açıklaması Müzakere Başkent 

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