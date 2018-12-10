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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HDP’ye polis baskını: 20’den fazla gözaltı

HDP’ye polis baskını: 20’den fazla gözaltı

HDP il binasından görüntü

Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Polis Baskını Terör Örgütü Basın Mensupları 

-Güvenlik güçlerinden görüntü
-TOMA’dan görüntü
-Polislerin elinde bulunan afişlerden görüntü
-İl binasından çıkan çevik kuvvet ekiplerinden görüntü
-Polislerin basın mensuplarının görüntü almasını engellemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 20’den fazla kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP’li milletvekili Leyla Güven’e destek veren bir grup kadın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi eylemine başladı.
Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı. Burada açlık grevinde bulunan 20’den fazla kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polislerin, bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

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