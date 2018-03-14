HDP Sözcüsü Bilgen - ANKARA

- HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in salona gelişi - Ayhan Bilgen'in açıklamalarıHDP Sözcüsü Bilgen: - "Suriye'de yaşayan halkların nasıl yaşayacaklarına, nasıl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasıl bir anayasayla yönetilmeyi iradi olarak ortaya koyacaklarına karar vermek yine Suriye halklarının tercihi olabilir"ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Suriye'de yaşayan halkların nasıl yaşayacaklarına, nasıl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasıl bir anayasayla yönetilmeyi iradi olarak ortaya koyacaklarına karar vermek yine Suriye halklarının tercihi olabilir." dedi. Bilgen, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ilk gündemlerinin Afrin'deki gelişmeler olduğunu söyledi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticilerinin gözaltına alınmasını hatırlatan Bilgen, "14 Mart Tıp Bayramı'nın bu şekilde geçiyor olması, bu resimle anılacak olması son derece anlamlı. Çünkü doktorlarla, Türk Tabipler Birliği ile ilgili başlatılan yargılama süreci de bugün bizim gündemimiz olan barış talebiyle ve savaşın bütün toplumu tehdit eden niteliğiyle doğrudan ilişkili." görüşünü savundu.Bilgen, Suriye ve Ortadoğu'nun sorunlarının, o bölgenin halkları tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'de yaşayan halkların nasıl yaşayacaklarına, nasıl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasıl bir anayasayla yönetilmeyi iradi olarak ortaya koyacaklarına karar vermek yine Suriye halklarının tercihi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.Kan ve gözyaşının sebeplerinden birisinin Ortadoğu'nun geleceğine dair karar alma süreçlerini askeri güç kullanarak belirleme arayışı olduğuna değinen Bilgen, bu durumun uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.
Bilgen, "Hem Kamışlı'daki katliam, hem Halepçe katliamının yıl dönümü olması dolayısıyla sadece Kürtlerin hafızasında değil bütün Ortadoğu halklarının hafızasında yeni ve derin yaralar açılmaması konusunda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.