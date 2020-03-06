Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde

Ailelerin ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişi

Rehin Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler 

-Şevket Altıntaş konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186’ncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186’ncı gününde de devam ediyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Songül Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Şevket Altıntaş, 6 aydır HDP önünde olduklarını artık bir sonuca ulaşmak istediklerini söyledi.

Oğlunun terör örgütü üyeleri tarafından 5 yıldır rehin tutulduğunu aktaran baba Altıntaş şunları söyledi: "HDP önüne gelmeden 4 buçuk yıl önce birçok arayış içerisinde bulundum. Gerek Ankara’da gerekse Diyarbakır’da bulunan STK’lar ile görüştüm ve görüşmediğim kimse kalmadı bir sonuç alamadım. Dolayısı ile Hacire anne buraya gelip çocuğuna kavuştuktan sonra bende gelip burada eyleme başladım. 6 aydan fazla oldu ve bende artık bir sonuç almak istiyorum. Beş yıldır çocuğuma ve çocuklarımıza hasret kaldık. Ne olacaksa olsun nasıl yapılacaksa yapılsın benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Patlama noktasındayız ve artık bizleri bu sıkıntıdan kurtarsınlar. Çok endişeliyim ve şuan şu dakika oğlum nerede olduğunu bilmiyorum ve daha ölümü sağ mı onu da bilmiyorum. Yani işkencemi ediyorlar yada başka bir şey mi ediyorlar bilmiyorum ve çok çok endişeliyim. Artık bana ve bizlere somut bir adım atıldığına ait bir girişimde bulunmalarını istiyorum." Ailelerin ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile beklemeye devam ediyorlar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı