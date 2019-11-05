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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
HDP önündeki aileler, soğuk havalara aldırmadan çocuklarını beklemeye devam ediyor

HDP önündeki aileler, soğuk havalara aldırmadan çocuklarını beklemeye devam ediyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Atkı yapımından görüntü
-Şevket Bingöl röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) -- 64 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler:- "HDP'liler, şeytanın deliğine bile girse enselerindeyiz" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, soğuk havalara rağmen devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 64'üncü gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, HDP’lilerin şeytan deliğine girse bile enselerinde olacaklarını söyledi.

Acılı baba Bingöl, "64 gündür biz burada bekliyoruz, HDP bu binayı boşaltıp başka yerde çalışmak ve adam kandırmak için gitmiş. Bunlar nereye giderse gitsin biz onların ensesindeyiz. Bunları boş bırakmayacağız, bunlar ya Türkiye’yi terk edip Kandil’e ağa babalarının yanına gidecekler ya da bu çocukların hesabını verecekler. Bunların başka bir alternatifi yok, biz burada ölene kadar oturacağız, bu çocukların hepsi gelene kadar buradayız. Bir tanesi bile eksik kalırsa bu kararlılığımız kesindir. Biz burada bekleyeceğiz ve onların bizden kurtuluşu yok. Bazı dernekler var, bizim üzerimizden oyun oynuyorlar. Gazetelere çıkıp bizlere çadır ve yardım yaptıklarını söylüyorlar. O dernekler bizim üzerimizden oyun oynamasınlar" dedi.
(MB-YRT-
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