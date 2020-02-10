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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi

HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi

Ailelerden görüntü

Depremzede Deprem Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Annelerden görüntü
-Babalardan görüntü
-Örülen atkılardan görüntü
-Örgülerin paketlenmesinden görüntü
-Hatice Levent röportaj

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri mağdur vatandaşlara gönderdi Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 161'inci gününde de soğuk havalara rağmen sürüyor. Aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri toplayarak gönderdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemine devam ettiğini ve bugün de depremzedeler için atkı, eldiven ve çorap ördüklerini kaydetti.
Levent, "Elazığ’da olan depremzedelere, yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Ölülere Allah rahmet eylesin, biz onlar için atkılar, çoraplar ördük. Elimizden geldiği kadar onlara yardım etmek istedik. Bugün örgülerimiz gidecek, kargo ile depremzedelere ulaşacak, inşallah onlar da sevinirler" dedi.
(MB-YRT
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