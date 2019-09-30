Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

Aile ziyaretlerinden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Cemal Akçay röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi. Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28'inci günde devam ederken, bir destek de Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi. Akçay, ailelerin dertlerine ortak olduğunu ve geceleri gözüne uyku girmediğini belirterek, "Ben yatamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın” dedi.
(MB-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı