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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44’e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44’e yükseldi

Fahrettin Akkuş'un gelişi

Tekstil Fabrikası Fabrika Oturma Eylemi Terör Örgütü Basın Mensupları 

-Fahrettin Akkuş'un konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 44'e yükseldi.Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 18. gününde 44'e yükseldi. 2015 yılında İstanbul’da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 20 yaşındayken kaçırılan Emrah Akkuş’un babası Fahrettim Akkuş, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.
Acılı baba Akkuş, felç geçirdiği için yürümekte zorlanarak sandalyede oturup yaşandıkları zorlukları basın mensuplarına anlattı. Akkuş, "Oğlum 2015 yılından beri kayıptır. PKK terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırıldı. Çocuğum yüzünden felç geçirdim. Bu çocuğu almadan buradan gitmem. Çocuğuma da sesleniyorum çıksın gelsin" dedi.

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