Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
HDP'nin Bakırköy'deki nevruz etkinliği sona erdi - İSTANBUL

HDP'nin Bakırköy'deki nevruz etkinliği sona erdi - İSTANBUL

- Gözaltına alınanların görüntüleriHDP'nin Bakırköy'deki nevruz etkinliği sona erdiİSTANBUL (AA) - HDP'nin Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlediği Nevruz etkinliği sona erdi.Etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kuruldu.Saat 13.00'te başlayan etkinlik için alana girişler devam ederken, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapıldığı görüldü.
Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.Aramalarda ve yaşanan arbedelerde PKK/PYD terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.Saat 15.30'dan sonra alandan ayrılışlar başlarken, polis helikopterinin de zaman zaman alan üzerinde dolaştığı görüldü.

Yan Etki Propaganda Polis Helikopteri Terör Örgütü Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı