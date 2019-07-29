HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde taciz iddiası

-kadının yaşadıklarını anlatması



( MARDİN )- İş başvurusunu öğrenmeye gitti otele davet edildi MARDİN



- Mardin’de HDP’li Büyükşehir Belediyesinde kayyum döneminde İŞKUR üzerinden işe alınan ve çalışma süresi dolduktan sonra tekrar çalışmak için belediyeye iş başvurusu yapan kadın, kendisini işe alacağını söyleyen şahıs tarafından sözlü tacize uğradığını iddia etti. Genç kadın, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. ve Kent AŞ Müdür Yardımcısı M.Ç.’den şikayetçi oldu. Mardin’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan kayyum döneminde 7 ay önce İŞKUR’dan geçici işçi olarak belediyede işe giren ve 7 ay boyunca çalışan G.K., çalışma süresinin bitmesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden çalışmak üzere işçi olarak iş başvurusunda bulundu. Bir hafta boyunca iş başvurusu sonucunu bekleyen G.K. iş başvuru sonucunu öğrenmek için gittiği Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde A.D.’nin sözlü ve telefonda tacizlerine maruz kaldığını iddia ederek Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Beni oteline davet etti" Kızı ile birlikte yaşadığı taciz nedeni ile şikayetçi olan G.K., "Ben Bundan 7 ay önce İŞKUR üzerinden çalışıyordum. Sürem bitince tekrar başvuru yaptım. Onu öğrenmek için KENT AŞ’ye gittim. M.Ç. diye bir müdürle görüştüm beni hafta sonu arayacaklarını söyledi.



Oradan ayrıldıktan sonra saat 16.00 gibi beni belediyeden çıkınca A.D. aradı. 'Yukarı Mardin’e gelebilir misiniz? Ne mezunusunuz? Ne iş yapabilir misiniz? Ben numaranızı Kent AŞ’den aldım, Büyükşehir Belediyesi'nden arıyorum' dedi.

Telefonu kapattıktan sonra whatsapptan bana 'Yukarı Mardin’e yarım saatliğine gelsene' yazdı. Bende olayı anlamadım. Beni işe koyacaklar çok heyecanlandım ondan aramışlar dedim. Kuşkulandım kızımı bahane ettim. Neden yukarı Mardin diye sorguladım. Gelmeyeceğimi söyledim. Ben büyükşehire başvuru yaptıysam orada görüşelim dedim. Sürekli kaçta gelirsiniz ben sizin işinizi halledeceğim, Yazışmaları bitirmek istemiyordu, ben belediyeye geleceğimi söyledim. Belediyeye sabah iş görüşmesine gittim. Kızımla birlikte iş görüşmesine gittim. İlk konuşmasında 'ben senin önünden geçtiğim zaman sen benim yüzüme bakmıyordun' dedi.

Sonra şaşırmış gibi bakınca 'şaka yaptım' dedi.

Yanında tanımadığım bir adam vardı ve bana ben sana dışarıda iş buldum şeklinde konuştu" dedi.

"Kadınlık gururum yerler altına alındı" 14 yaşındaki kızının yanında kadınlık gururunun yerler altına alındığını belirten G.K., şöyle devam etti: "Ne işi olduğunu sordum. Benim iş yerimde, benim otelimde kahvaltı tabağı hazırlayacaksın, çok yorulmayacaksın. Ben senin yanında, arkanda olacağım. Elemana ihtiyacım yok ama dedi.

Misafirleri geldi, beni dışarı çıkardı ama gitme bekle konuşacağım seninle dedi.

Sonra misafirleri gidince yeniden çağırdı kaç yaşında evlendin kızına bak dedi.

Ben seni eğer çalışırsan senin hakkını fazlası ile veririm dedi.

Bana belediyeden ne kadar aldığımı sordu. Tuhaf bir sesle bana ismimle hitap ederek o an ne demek istediğini anladım. Ben özel sektöre karşıyım, çalışmam dedim. Ben belediyeye başvurdum çalışmam dedim. Sen kabul edene kadar seni arayacağım dedi.

İnşallah kabul edersin seninle bir yola çıkarız diye konuştu.

Kızımın önünde, kadınlık gururumu çok çok zedeledi. 14 yaşındaki kızımın yanında bana bunları söylemesi bana ilk gördüğünde bunları dediyse ikinci görüşmede neler söylerdi. Kızımla ikinci kez yanına girince beni yormayacağını gereken yardımı yağacağını belediyenin işine ve yardıma ihtiyacım kalmadan halledeceğini ifade etti.

Ben burada kalsın istemedim. Duyulsun ceza alsın diye elimden geleni yapacağım. Kızımın yanında kadınlık gururum yerler altına alındı. Buradan da bütün kadınlara sesleniyorum. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne gidince size böyle bir teklifte ve kızınızın önünde benim otelimde bana kahvaltı tabağı hazırlayacaksın dense siz ne yapardınız? Ben farklı şeylerde yapabilirdim. Ben sadece oradan üzülerek çıktım. Biz burada Mardin’de biz kadınlar çok zor durumdayız. Yetkililer sesimizi duysun ve bu adamlar gereken cezayı çeksin. Bizi yalnız bırakmayın. Sadece o değil benim numaramı verenden de şikayetçiyim. Bunlar şebeke gibi çalışıyor. Adalet yerini bulsun gereken neyse yapılsın istiyorum" diye konuştu.

İddia ile ilgili konuşan A.D. ise, söz konusu kişi ile tek başına kesinlikle görüşmediğini belirterek, "Bu konuda şahitlerim vardır. Hiçbir şekilde bire bir görüşme yapılmadı, söyledikleri tamamen iftiradır. Odamda görüşürken başka biri daha vardı, bu konu tamamen iftiradır. Biz de atılan iftira ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.



