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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı (2) - VAN

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı (2) - VAN



: - Belediye binasından ve güvenlik önlemlerinden detaylarHDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı - Van 'ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt, gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'a yönelik "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Adı geçen iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında, İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılmış, suç unsuru olabilecek materyallere el konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Meclis Üyesi Akalan İpekyolu Propaganda Terör Örgütü 

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