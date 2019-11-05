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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama - DİYARBAKIR

HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama - DİYARBAKIR

- Zanlıların adliyeye sevkinden detaylar Diyarbakır 'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklamaDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde HDP'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüyle sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesinin HDP'li meclis üyesi "Rojbin" kod adlı G.A. ile belediyenin HDP'li eski meclis üyeleri A.T. ve E.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.HDP'li meclis üyesi G.A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, A.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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