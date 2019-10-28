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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP'li Belediye Başkan Vekili İstiklal Marşı'nı okumadı - SİİRT

HDP'li Belediye Başkan Vekili İstiklal Marşı'nı okumadı - SİİRT

- Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Siirt Belediyesinin anıta çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - HDP'li Belediye Başkan Vekili Akan'ın istiklal marşı okumaması - Genel detay29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Siirt 'te kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduSİİRT (AA) - Siirt 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - HDP'li Belediye Başkan Vekili İstiklal Marşı'nı okumadıProtokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkat çekti.Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

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