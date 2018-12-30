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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Muğla'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Muğla'da

- Etkinlik alanından detay görüntü - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Halkların Demokratik Partisi olarak bu onurlu mücadeleyi, halkların özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz"MUĞLA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halkların Demokratik Partisi olarak bu onurlu mücadeleyi, halkların özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz." dedi.
Temelli, partisinin Muğla 'nın Milas ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantısında, ülkede hep birlikte demokratik cumhuriyeti inşa etmek için çalışacaklarını, bunu yapabilecek bir kültür, tarih ve gelenekleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önünde yerel seçimler olduğunu ifade eden Temelli, şunları kaydetti:"Bu yerel seçimlere giderken barış ve demokrasi mücadelesiyle seçim sürecini geçireceğiz. Tam da bu nedenle seçimlerde çok daha güçlü bir iradeyle bu sürece sahip çıkacağız. Hem sandıklara irademizi taşıyacağız hem de sandıklardan barışı ve demokrasiyi çıkaracağız. Çünkü bu ülke kayyumlarla yönetilmeye layık değildir. Bu kayyumları süpürüp, faşizmi çöplüğe atacağız ve bu ülkeye demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz."Partilerinin her bölgede mücadelelerini sürdüreceğini anlatan Temelli, "Halkların Demokratik Partisi olarak bu onurlu mücadeleyi, halkların özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Toplantıya, bazı HDP milletvekilleri, HDP ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Özgürlük Seçim Süreci Yerel Seçimler Yerel Seçim 

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