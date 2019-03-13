Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - DİYARBAKIR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - DİYARBAKIR

- HDP'nin seçim bildirgesi programının yapıldığı salondan detay görüntüler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması - HDP Diyarbakır Büyükşehir Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı'nın hazırladıkları projeleri anlatmasından detay görüntülerHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız"DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.
HDP tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, seçim bildirgesi açıklandı.Toplantıda konuşan Temelli, seçimlere yönelik çok iddialı bir şekilde hazırladıkları bildirgeleri halkla buluşturduklarını söyledi.

Temelli, yerelin özgünlüğünü, sorunlarını ve beklentilerini dikkate alan bir çalışmayı ortaya koymanın, yerel demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.
Sezai Temelli, "Bizim siyasetimiz halkları siyasete davet eden bir anlayış. Halkları ve siyaseti yok sayan anlayış halkları düşmanlaştırır, yok sayar ve inkar eder. Bu inkara karşı yerel demokrasi ve yerelden yönetim anlayışımızla her yerde Türkiye'ye umut olmaya adayız. Yerellerde iktidara geleceğiz. 2014'teki seçimlerde 102 belediye kazanmıştık. Bugün ise çok daha fazlasını kazanacağız." diye konuştu.
"Toplumun bütün sorunlarını hep birlikte çözeceğiz." ifadesini kullanan Temelli, şunları kaydetti:"Toplumsal krizi aşmanın yolu her şeyden önce toplumsal hizmetleri, toplum lehine ve toplumla birlikte üretmekten geçer. Yerel ve kamusal hizmetleri nasıl üreteceğimizi ve toplumsal barışı nasıl sağlayacağımızı seçim bildirgesinde bütün ayrıntılarıyla bulmak mümkündür. İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız."Toplantıda sunum yapan HDP Diyarbakır Büyükşehir Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı ise seçim bildirgelerinde yer alan projeleri paylaştı.

Kamus Bild Toplantı Gesi İktidar 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı