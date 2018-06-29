HDP’den milletvekili seçilen Güven’in tahliyesine karar verildi



- Mahkeme, HDP’den Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında açılan davada, delillerin toplanması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, ara kararını açıkladı.

Güven’in tutuklu olduğu davada delillerin toplanmış olması, suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkeme, sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Tutuklu sanık Leyla Güven’in üzerine atılı silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçunun lehine değişme ihtimali, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın etki edebileceği delilin bulunmaması, tutukluluktan istenen sonucun adli kontrol tedbiri ile de sağlanabilecek olması, sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması dikkate alınarak üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesine karar verilmiştir.”

