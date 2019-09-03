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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler

HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler

Oturma eylemi yapan ailelerden destek

Oturma Eylemi Cesar 

-Ömer Okay’dan destek görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )-Destek için gelen 4'üncü aile 14 yaşındaki çocukları Mehmet Okay için oturma eylemindekilere destek oluyor DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da geçen Cuma günü oğlu dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya ailesi sabah saatlerinde HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Kısa sürede çocukları dağda olan 3 aileden sonra 4’ncü aile Ömer Okay ailesi de destek eylemine katıldı.
Diyarbakır’da Hacire Akar oğlu Mehmet Akar dağa götürülmeye çalışıldıktan soran oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi kısa sürede cevap bulan aile çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan başka ailelere de cesaret oldu. Bugün sabah saatlerinde HDP İl Binası gelerek oturma eylemi başlatan Şahap Çetinkaya ve ailesi, geçen Cuma gününden beri oğlu Süleyman Çetinkaya’dan haber alamadıklarını ve en son HDP İl binasına girdikten sonra çıkamadığını ve Suriye’ye geçtiğini söyleyerek oturma eylemi başlattı. İlerleyen saatlerde iki aileden daha oturma eylemine destek gelirken, oğlu 8 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan bir aileden oturma eylemine destek geldi. Dördüncü aile olan Ömer Okay, oğlu Mehmet Okay’ın 14 yaşındayken kandırılarak PKK terör örgüten katıldığını ve bir daha dönemediğini söyleyerek çocuklarını gelmesini isteyip oturma eylemi yapan ailelere destek eyleminde bulunacağını söyledi.


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