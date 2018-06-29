Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayvansever iş adamı yunusları hayata döndürdü - EDİRNE

Hayvansever iş adamı yunusları hayata döndürdü - EDİRNE

- Mustafa Altunhan'ın yunusu denize götürmesiHayvansever iş adamı yunusları hayata döndürdü - Edirne li iş adamı eski Kırkpınar güreş ağalarından Mustafa Altunhan, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusun tekrar denize dönmesini sağladı - Mustafa Altunhan: - "3 yunusun hayatını kurtarmak benim bu hayatta edineceğim en güzel paye"EDİRNE (AA) - Eski Kırkpınar güreş ağalarından Mustafa Altunhan, karaya vuran 3 yunusu hayata döndürdü.Keşan'a bağlı Yayla sahilinde işletmesi de bulunan iş adamı Altunhan, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu yeniden denizle buluşturdu.Altunhan, bir yunusu kurtarma anını ise sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı. Görüntülerde Altunhan, karaya vuran yunusu görünce elbiseleriyle denize giriyor ve yunusu nefes alabilmesi için denizin ortasına doğru çekiyor.Yunus, nefes alması normale dönünce derinlere doğru yüzüyor.Paylaşımı sonrasında birçok tebrik yorumu alan Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu denizle yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yunusların nefes alıp elinden denize yüzmeleri için anlatacak kelime bulamadığını ifada eden Altunhan, "Yüzüme su fışkırtarak gittiler. Heyecanımı, mutluluğumu anlatamam. Son günlerde hayvan eziyetlerini görüyoruz, bu nasıl bir caniliktir. O yunusların can çekişmelerini görünce canımdan can veresim geldi. Lodos nedeniyle karaya vurduklarını düşünüyorum 3 yunusun hayatını kurtarmak benim bu hayatta edineceğim en güzel paye." dedi.

Sosyal Medya Muhabir Çin Denizi Yunuslar Güreş 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı