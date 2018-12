-Köylülerin kendi aralarındaki sohbetleri

( İSTANBUL - ÖZEL) Hayvanları çalınan vatandaşlar 24 saat hırsız nöbetinde- Hırsızlar yakalanma korkusuyla tüfekle vurdukları hayvanları bırakıp kaçtı- Yaklaşık 150 hayvanı telef eden hırsızlardan 4 tanesi yakalanarak gözaltına alındı İSTANBUL



- Şile'de meralarda bulunan büyükbaş hayvanları tüfekle vurduktan sonra etini çalan hırsızlar köylüleri canından bezdirdi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, çareyi 24 saat hırsız nöbeti tutmakta bulurken hırsızlar yakalanma korkusuyla, vurdukları hayvanların bazılarını bırakarak kayıplara karıştı. Hayvanlarını otlatmak için meralara ve ormanlık alanlara bırakan köylüler, akşam saatlerinde hayvanlarını almak için meralara gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Hayvanlarını tüfekle vurduktan sonra etini çalan hırsızlar, parçalara ayırdıkları hayvanlardan geri kalan uzuvları merada bırakarak kayıplara karıştı. Yaşananlara isyan erden köylüler çareyi 24 saat nöbet tutmakta buldu. Hırsızlar tüfekle vurdukları hayvanlardan bazılarını yakalanma korkusuyla bırakıp kaçtı. 4 Hırsız yakalandı Şilelilerin nöbet tuttukları sırada sürüye saldıran 4 hırsız, jandarma ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Daha fazla hayvanın katledilmemesi için bir araya gelen Şile’nin 15 köy temsilcisi, olayın yaşandığı Yeşilvadi köyünde buluştu. Temsilciler alınacak önlemleri tartışırken yaşanan olaylara isyan etti. “Papağan için olan adaleti, hayvanlarımız için istiyoruz” 150’ye yakın büyükbaş hayvanının katledildiğini belirten çiftçi Mehmet Yağcı, “Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Hepsine ne olduğu belli değil ama bir papağana yapılan bir şeye, mahkemeler, hayvan hakları ayağa kalkıyor. Peki şu an onlar neredeler? Bu hayvanlara işkence yapılıyor, vuruluyor, kesiliyor, yani bunların bir an önce durmasını istiyoruz. Özellikle hamile hayvanları vuruyorlar çünkü eti yerinde oluyor, etli oluyorlar. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye” şeklinde konuştu.

“Bu hırsızların bir an önce bertaraf edilmesi lazım” Hayvanlara yapılan işkenceler için kanunların caydırıcı olması gerektiğini söyleyen Secaattin Güney, "Hayvan katliamları için caydırıcı cezalar konulmalı, Son 10-15 yıldır, Şile köylerindeki hayvancılık istenilen seviyeye gelmişken, köylü bütün geçimini hayvancılığa bağlamışken, hayvan hırsızları son dönemlerde Şile köylerinde cirit atmaya başlamıştır. Bu gün de yaşadığımız gibi hayvanları keserek bunları imha ettikten sonra bunları götürüp satan kişiler bu gün suçüstü yakalanmıştır. Gereği şu anda Yeşilvadi Jandarma Komutanlığı’nda yapılmaktadır. Bu kaçıncı oldu bu bölgede? Bunun bir an önce bertaraf edilmesi lazım” dedi “İnsanların emekleri çalınıyor İnsanların emeklerinin çalındığını belirten Mustafa Bıçak,“Bizler bu bölgenin çocuğuyuz, bizler bu köylerimizde genç nüfus kalmadı, zaten kalanlar da hayvancılık yapıyor. Bizim bölgemiz kırsal, geliyorlar burada insanların emeklerini çalıp gidiyorlar. Biz bu hayvan yasası ile ilgili tekrar yasa düzenlemesi istiyoruz” diye konuştu.

“Akşam eve geliyorum hayvanlar yok” Tüfeklerle hayvanlarının vurulduğunu belirten Haşim Yılmaz ise yaşadığı üzüntüyü ifade ederek ,“Ben hayvanlarımı sabah otlatmaya çıkartıyorum, akşam beşten sonra bulamıyorum. Takip ediyorlar herhalde bizi, çalıştığımız saatleri falan. Öğlen 12 gibi hayvanları gören arkadaşlar telefon açıyor bana, hayvanlar şu istikamette diye, ben iki saat sonra geliyorum bakıyorum hayvanlar yok, hayvanları 5 kilometre sürmüşler. Hepsini tüfek ile vurup öldürmüşler” dedi.