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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hayvanat bahçesinde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi

Hayvanat bahçesinde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi

hayvanat bahçesi

Yabancı Turist Doğurganlık Urganlı Ziyaretçiler Hayvanat Bahçesi 

-vatandaşlar
-bir vatandaş ile röp.
-hayvanlardan görüntü
-yeni doğmuş yavrulardan görüntü
-Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ile röp,

( GAZİANTEP - ÖZEL) - Artan sıcaklıklar hayvanların üreme oranını arttırdı GAZİANTEP

- Gaziantep'te etkili olan sıcak havalar hayvanların üremelerini arttırdı.. Gaziantep'te 300 türden 7 binden hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Mayıs ayından itibaren hayvanlar için doğum mevsimi başladı.
Doğal koşullarda ve dengeli beslenen hayvanların son dönemlerde artan sıcaklıklarla birlikte doğurma oranı arttı. Daha önce yüzde 70'lerde bulunan doğurganlık oranı son 2 ayda yüzde 90'lara ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hayvanat bahçesinde hayvanların doğum mevsimi başladı.
Özellikle, beyaz, kızıl, ala geyiklerden, kangrulardan, aslanlardan kaplanlara kadar tüm hayvanlarımızdan önemli sayılarda yavrular almaktayız. Bu da hayvanları ne kadar doğal ortamlarına uygun barınaklarda, dengeli olarak beslendiğini gösteriyor.Yaklaşık olarak Mayıs ayından itibaren 150'ye yakın yavrumuz oldu. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.
Öte yandan doğurganlığın arttığı hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvanat bahçesinden memnuniyetini dile getiren ziyaretçiler, hayvanat bahçesindeki tüm koşullardan memnun olduklarını dile getirirken tek şikayetlerinin sıcaklar olduğunu ifade etti.

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