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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Kaza yapan pikaplar

Jandarma Alabalık Hayvan Trol 

-Telef olan hayvanlar
-Kalabalık ve jandarma
-Karayolunda ilerleyen araçlar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Kazada 3 kişi yaralanırken 10 hayvan telef oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kazada 3 kişi yaralanırken 10 hayvan ise telef oldu Kaza Siverek-Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çafer A. hâkimiyetinde ki 34 SB 5120 plakalı Ford markalı kamyonet ile Çetin S. hakimiyetinde ki 63 N 0206 plakalı Ford markalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın şoförleri ile yolculardan Kazım İ. Yaralandı. Kamyonetlerde bulunan küçükbaş hayvanlardan 10 tanesi ise telef oldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SD-
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