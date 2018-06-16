Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvan parkının kafeteryası çöktü - İZMİR

Hayvan parkının kafeteryası çöktü - İZMİR

- "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası çöktü - Park girişinden genel görüntü - Çöken kafeteryadan genel görüntü - Kafeteryadan detaylarHayvan parkının kafeteryası çöktü - İzmir 'de Buca Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası çöktüİZMİR (AA) - İzmir 'de Buca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete açılan "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası çöktü.Buca Belediyesinin Kuruçeşme Tınaztepe Mevkisinde hizmete açtığı "Özgür Hayvan Parkı"nda bulunan pet kafenin çökmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, yıkılan molozlar altında kimsenin kalmadığı belirlendi.Nisan ayında hizmete açıldığı bildirilen tesislere gelen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, yıkılan kafeteryada inceleme yaparak görevlilerden bilgi aldı.Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken bölümün "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası olduğunu söyledi.

Çökme sırasında kafede ve tesis içinde kimsenin bulunmadığını belirten Piriştina, can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.Çökmenin nedenini incelettiğini belirten Piriştina şöyle konuştu:"Parkın bayram tatilinde kapalı olması nedeniyle üzücü bir hadisenin yaşanmaması sevindirici. Bayram günü kimsenin ağzının tadı kaçmadı, önemli olan da bu. Biz o kafeteryanın yerine kısa süre içinde çok daha güzelini yapacağız. Yüklenici firmanın bir ihmali var mı? Onunla ilgili gerekli araştırmayı başlattık. Talimatımı verdim, teftiş kurulu başkanlığı soruşturmayı başlattı. İhmal varsa gereken yapılacak."Buca Belediyesi tarafından hizmete açılan 7 bin metrekare alana kurulu tesis bünyesinde hayvanlar için tedavi merkezi, eğlence alanı, alışveriş noktaları, serbest oyun alanları pet market, pet kafe, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi ile engelli kedi evinin yer aldığı bildirildi.

Alışveriş Market Bayram Tatili Muhabir Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı