Hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyelerine kavuştular - KÜTAHYA

- Engellilere sandalyelerinin verilmesi - Dernek başkanı Hatice Yakar'ın açıklaması - Hayırsever Gülsüm Güral'ın açıklaması - Engelliler ile röportajHayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyelerine kavuştularKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, biri kadın iki engelliye teslim edildi.Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesine, Gülsüm Güral ve kızı Sema Güral Sürmeli tarafından yapılan bağışla alınan akülü iki tekerlekli sandalye, ağaçtan düşme neticesinde yaklaşık 35 yıldır yürüyemeyen Ahmet Çetin (50) ve doğuştan engelli Rahime Turgut'a (25) verildi. Dernek Başkanı Hatice Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak 17 yıldır engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışma yaptıklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi engellilere ulaşmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Yakar, şöyle konuştu:"Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana amacımız engelli bireylerin hayatlarına dokunmak ve engellilerimizin de toplumda var olduklarını gösterebilmek. Bugün burada yapmış olduğumuz çalışmanın güzel bir örneğini görüyoruz. Hayırseverlerimiz Gülsüm ve Sema hanımların destekleriyle satın aldığımız akülü sandalyelerimizi bize Simav ilçemizden dernek temsilcimiz aracılığıyla ulaşan Ahmet Çetin kardeşimiz ile il merkezinde ikamet eden Rahime Durgut kardeşimize teslim ediyoruz. Bundan sonra da hayırseverlerimizin destekleriyle engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."Engellilere yardımcı olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden hayırsever Gülsüm Güral ise "Bu güzel ramazan gününde iki engelli kardeşimizin akülü sandalyelerine kavuşmaları bizleri de oldukça mutlu etti. 17 yıldır derneğimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Dernek Başkanımız bize vesile oluyor, biz de kardeşlerimize el ayak olmaya çalışıyoruz." dedi. Çetin ve Durgut da akülü sandalyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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