Hayırsever aile ilahiyat fakültesi yaptıracak - KASTAMONU
- Açıklamanın yapıldığı salondan detay görüntüler - Kuran - ı Kerim tilaveti - Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın konuşması - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ın konuşması - Protokol imzalanmasıHayırsever aile ilahiyat fakültesi yaptıracak - Hayırsever iş adamı Mehmet İhsan Oğuz'un öncülüğünde kurulan dernek tarafından Kastamonu Üniversitesine yaklaşık 3 bin öğrenci kapasiteli ilahiyat fakültesi binası inşa edilecekKASTAMONU (AA) - Hayırsever iş adamı Mehmet İhsan Oğuz'un öncülüğünde kurulan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binasını Yaptırma Derneği tarafından, Kastamonu Üniversitesine (KÜ) ilahiyat fakültesi binası yaptırılacak. Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binasını Yaptırma Derneği arasında, 15 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 3 bin öğrenci kapasiteli ilahiyat fakültesi binası yaptırılması için protokol imzalandı.Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KÜ Mevlüt Beyribey Konukevi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesinin gelişmesini sürdürdüğünü bildirdi.Büyümenin devam etmesini isteyen Babaş, "İlahiyat fakültesi yapımı zaten gündemimizdeydi. Ekip olarak bayağı bir uğraş verdik. Abdulhalik Oğuz Bey ve Mehmet İhsan Oğuz Bey'in olduğu bir ortamda böyle bir fakülte yapma kararı ortaya çıktı. Buna çok sevindim. Böyle bir fakültenin yapılması gurur ve onur verici. Bu topraklar bizim, biz bu topraklarda yaşıyoruz. Buradaki değerlerin ortaya çıkarılması ve yüceltilmesi bize ait." dedi. KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise Mehmet İhsan Oğuz'un büyükbabası Muhammed İhsan Oğuz'un 20. asırda Kastamonu 'nun yetiştirdiği iki büyük alimden birisi olduğunu belirtti. Muhammed İhsan Oğuz adına üniversitede her yıl anma töreni düzenlemek istediklerini ifade eden Aydın, "Üniversitemize ilahiyat fakültesi binası kazandıracaklar. Oğuz ailemize bu güzel hayırseverlik için teşekkür ediyorum. Binamızın hafriyatını belediyemiz üstlendi. Hafriyat çalışmaları bitti. Şimdi inşaata geçilecek. Oğuz ailemiz ve derneğimiz inşallah inşaatımızı başlatacaklar." diye konuştu. Yapılacak binanın 4 katlı ve 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını anlatan Aydın, şunları kaydetti:"Binada, 19 sınıf, 9 seminer odası, 3 amfi, bir sergi salonu, 4 tane dil laboratuvarı, bir konferans salonu, 500 metrekarelik kütüphane, 500 kişilik kantin, 2 bay ve bayan mescit, 6 öğrenci kulüp odası, 2 arşiv ve depo, 77 öğretim elemanı odası, 10 tane sekreter memur odası olacak. Bizim ihtiyacımızı karşılayacak ebatta büyüklükte evladiyelik bir bina." Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binasını Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet İhsan Oğuz da Kastamonu Üniversitesinde ilahiyat fakültesi binasının olmadığını belirtti. Öğrencilerin farklı fakültelerde derslere girdiğine işaret eden Oğuz, "Sayın Belediye Başkanımızla bundan 4 ay önce bir araya geldiğimiz zaman bu ihtiyaçtan haberim oldu. Kendisiyle bir mutabakat sağladık. Bu taahhüdümüzün alt yapısının yerine getirilmesi amacıyla Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binasını Yaptırma Derneği adıyla bir dernek kurduk. Bugün resmi olarak protokol imzalama aşamasına geldik. Bundan sonraki süreçte binanın inşaatı en kısa zamanda başlayacak." dedi. Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet İhsan Oğuz arasında protokol imzalandı.