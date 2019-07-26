Hayat normale dönmeye başladı - DÜZCE

- Köyden detaylar - Cuma namazının kılındığı camiden detaylar - Erdal Apaydın ve Turgut Apaydın röportajı - Düzce 'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde, yaşanan su baskını ve toprak kayması ardından hayat normale dönmeye başladı - Köy sakinlerinden Erdal Apaydın: - "Devletimiz yanımızda, yapmaya çalışıyoruz, temizlemeye, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz" - Turgut Apaydın: - "Köyde hayat normale dönmeye başladı. Hizmetler geliyor, su da bağlandığı zaman daha iyi olacak inşallah"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde yaşanan sel felaketinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Esmahanım ve Uğurlu köylerinde su baskını ve toprak kayması ile ilgili ön hasar tespiti çalışmaları tamamlandı, kesin hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.Selde zarar gören köylerin altyapı ve üst yapıya yenileme onarma çalışmalarını sürdüren ekipler, afetin izlerini silmeye gayret ediyor.Selde zarar gören ve temizlenen Uğurlu Merkez Camisi'nde de vatandaşlar cuma namazı kıldı.Hutbede, kentte yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.Uğurlu köyü sakinlerinden Erdal Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan iki üç saat sonra köy vardığını ve her şeyin zarar gördüğünü söyledi.
Köyü düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Apaydın, "Köyümüzü düzeltmeye çalışıyoruz. Yardım eden herkesten, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz yanımızda, yapmaya çalışıyoruz, temizlemeye, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz." dedi. Caminin girişlerinin de çamur içerisinde kaldığını aktaran Apaydın, "Oraları düzelttik, elimizden geleni yaptık. Şu anda kullanıma hazır hale getirdik. Yaralarımız devletimiz tarafından sarılıyor." ifadelerini kullandı.Apaydın, köyle ilgili yollarının ve sularının yapılması beklentileri olduğu dile getirerek, "Devletimiz görüyor zaten, isteyecek herhangi bir şey yok. Yollarımız ve suyumuz hallolduktan sonra her şey yavaş yavaş yoluna girecek." şeklinde konuştu. - "Köyde hayat normale dönmeye başladı"Köyde 1957'te buna benzer bir selin yaşandığını anımsatan Turgut Apaydın ise afette çok fazla evin ve tarlanın zarar gördüğünü belirtti. Temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Apaydın, şöyle devam etti:"Köyde hayat normale dönmeye başladı. Hizmetler geliyor, su da bağlandığı zaman daha iyi olacak inşallah. Buraya her partiden hizmet geldi. Hepsine teşekkür etmek lazım. İstanbul, Samsun, Antalya, Konya, Ankara gibi belediyelerden hizmet geldi. Hepsine köylü olarak teşekkür ediyoruz. İçme suyu da bağlandıktan sonra epey bir güzellik olacak. Dereye yakın mahallemizde birçok hasarlı ev var. Oraların öncelikle bir düzene girmesini istiyoruz." - İki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor Düzce 'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına devam ediliyor.Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.
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