Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SAMSUN

Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SAMSUN

- Belediye ekiplerinin camileri dezenfekte etmesi - Belediye ekiplerinin şehirlerarası otogarı dezenfekte etmesi - Belediye ekiplerinin çocuk parklarını dezenfekte etmesiHavza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarıSAMSUN (AA) - Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı.Belediye ekipleri, şehirlerarası otogar, parklar, cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin talep gelmesi durumunda resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi.

Koronavirüs Dezenfeksiyon Yazılı Açıklama 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı