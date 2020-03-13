Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SAMSUN
- Belediye ekiplerinin camileri dezenfekte etmesi - Belediye ekiplerinin şehirlerarası otogarı dezenfekte etmesi - Belediye ekiplerinin çocuk parklarını dezenfekte etmesiHavza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarıSAMSUN (AA) - Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı.Belediye ekipleri, şehirlerarası otogar, parklar, cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin talep gelmesi durumunda resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi.
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