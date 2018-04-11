Havuza düşen kedi için seferber oldular



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitenin havuzuna düşen kedi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri seferber oldu. İtfaiye erleri yarıya kadar dolu olan havuza düşen kediyi çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Yeniköy Mahallesi, 1620 sokakta bulunan bir sitenin havuzuna düşen kediyi gören site sakinleri kediyi kurtarmak için birçok yöntem denedi. Bir türlü kediyi çıkaramayan site sakinleri Muğla Büyükşehir itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrum grup amirliğinden gelen itfaiye ekipleri donmak üzere olan kediyi tutkaç yardımı ile yakalayarak havuzdan çıkardı. Korku dolu dakikalar yaşayan talihsiz kedi havuzdan çıkar çıkmaz gözlerden kayboldu. Site sakinleri ise kedinin kurtulmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.

