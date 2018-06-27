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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Havalimanında uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Havalimanında uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylarHavalimanında uyuşturucu operasyonu - Kahve paketlerine ve valizin sırt kısmına gizlenmiş yaklaşık 12 kilogram uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen Kolombiyalı yolcu tutuklandıİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valizinde yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu bulunan Kolombiyalı yolcu tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 21 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu J.A.R. (54) isimli erkek yolcuyu şüphe üzerine terminalde takibe aldı.J.A.R'ın valizinde yapılan aramada, kahve paketlerine ve valizin sırt kısmına gizlenmiş 12 kilo 306 gram kokain bulundu.Gözaltına alınan şüpheli yolcu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kokain Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Başkent 

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