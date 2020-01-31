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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Havalimanı otoparkında yanlış park cezası: 1 günde 11 bin lira para cezası kesildi

Havalimanı otoparkında yanlış park cezası: 1 günde 11 bin lira para cezası kesildi

Yanlış park yapan araçlardan görüntü

Polis Para Cezası Engelli Vatandaş Irak 

-Trafik Polislerinin ceza kesmesi
-Araçlara broşür bırakılması
-Yanlış park eden yolcunun özür dilemesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Engelli yolcular için ayrılan bölüme park edenlere ceza kesildi- İstanbul Havalimanı’nda engelsiz denetim İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı otoparkında engelli yolcular için ayrılan bölümlere park eden araçlara Emniyet Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor. Trafik polisleri bir günde engelli yolcular için ayrılan bölümlere park eden 42 araç sürücüsüne 11 bin lira para cezası kesti. İstanbul Valiliğinin il genelinde yürüttüğü engelli otoparklarına yönelik denetimler kapsamında, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün terminal otoparkında engellilere ait park alanlarına araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri yaptıkları uygulamada 1 gün içinde engelli yolcular için ayrılan bölümlere park eden 42 araç sürücüsüne 11 bin lira para ceza uygulandı. Trafik Polisleri İstanbul Havalimanı’nda 21 Kasım 2019 tarihinden bu güne kadar 545 araca, engelli vatandaşlara ayrılan park alanlarına park ettiği için ceza kesti. Yanlış park eden araçların camlarına uyarıcı broşür bırakıldı İstanbul Havalimanı otoparkında engelli vatandaşlar için ayrılan park alanına park eden araçlara trafik polisleri para cezası uygularken, İGA görevlileri ise araçların ön camına üzerinde “Lütfen Saygı Duy” yazan broşür taktı. Aracını Engelli vatandaşlar için ayrılan alana park ettiği için ceza kesilen bir sürücü aracını almaya gelince karşısında trafik polislerini gördü. Yanlış park ettiği için özür dileyen sürücü, ”Özür dilerim. Kusura bakmayın. Maalesef otoparkta yer olmadığı için, buraya bırakmak zorunda kaldık. İlk defa buraya bıraktım” dedi.
Otopark engelli vatandaşlara 15 gün ücretsiz 29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'nı toplam 40 bin araç kapasiteli otoparka sahip. Bunun 18 bin araç kapasiteli katlı otoparkında ise 907 engelli araç park yeri bulunuyor. Otoparklardan azami 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakları ibraz etmeleri halinde ücretsiz faydalanabiliyorlar.
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