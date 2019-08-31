Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı



- Karabük’te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesinde apartmanın altında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin mutfağında bulunan havalandırma borusuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman yönetici Kadir Namal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri güvercini gündüz vakti tekrar doğaya bırakacaklarını belirtirken, yönetici Namal, itfaiye ekiplerine ilgi ve alakadar olmalarından dolayı teşekkür etti.

