Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

kurtarma çalışmalarından görüntüler

( KARABÜK ) KARABÜK

Bild Havalandırma Boşluğu Irak 


- Karabük’te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesinde apartmanın altında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin mutfağında bulunan havalandırma borusuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman yönetici Kadir Namal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri güvercini gündüz vakti tekrar doğaya bırakacaklarını belirtirken, yönetici Namal, itfaiye ekiplerine ilgi ve alakadar olmalarından dolayı teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı