-çocuklarla röportaj



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Bunaltıcı hava sıcaklığından bunalan çocuklar süs havuzunda serinliyor. Gaziantep'te hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar parklarda serinlerken, Gaziantep'te yüzme havuzuna gitme imkanı bulamayan çocuklar ise, süs havuzuna girerek serinlemeye çalışıyorlar. Aşırı sıcaktan bunalan çocuklar Yüzüncü Yıl Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinledi. Bir müddet havuzda eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar, havanın çok sıcak olduğunu, sıcak havadan bunaldıkları için süs havuzunda serinlediklerini, yüzmeyi çok sevdiklerini belirtti.



