Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hava destekli narkotik uygulaması - İSTANBUL

Hava destekli narkotik uygulaması - İSTANBUL

- Uygulamadan detaylar - Narkotik köpeklerinin araması - Uygulamaya katılan helikopterden görüntüler - Aydos Ormanı ve çevresi başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe’de hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen uygulamada, ilçenin belirlenen noktalarında araç ve şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştirildi.
Narkotik köpeklerin de katıldığı uygulama kapsamında, Aydos Ormanı içerisinde ve çevresinde ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aradı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamada, zırhlı araçlar da arama noktalarında tedbir amaçlı bekletildi.Kontrollerde, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri de gerçekleştirildi.
Şüphelenilen bazı araçlarda narkotik köpeklerince araması yapıldı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Şüpheli Araç Narkotik Köpek Özel Harekat Polisleri 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı