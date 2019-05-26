Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı

-Elfin'in bebeğin ambulansı ile getirilmesi

-Elfin Ilgın'ın annesi Havva Demir'in ağlaması

-Elfin bebeğin sedye ile hava ambulansına getirilmesi

-Eifin bebeğin hava ambulansına konulması

-Hava ambulansının gitmesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde Diyafram fıtığı teşhisi konulan 1 aylık Elfin Ilgın Demir bebek hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi. Zonguldak'ta ikamet eden Havva ve Soner Demir çiftinin ilk çocukları olan ve 1 ay önce Elfin Ilgın adını verdikleri bebeği dünyaya geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde tedavi altına alınan bebeğe Diyafram fıtığı teşhisi konuldu. 1 ay boyunca hastanede tedavi altına alınan bebeğin ileri derece tetkik ve tedavisi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

112 ekipleri hastaneden alarak sedyeye koydukları bebeği Kozlu ilçesinde bulunan Kozlu Belediyespor'a ait sahaya geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı da stada iniş yaptı. Elfin Ilgın'ın annesi Havva ve babası Soner Demir çiftti, Elfin Ilgın'ın hava ambulansına bindirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadılar. Hava ambulansında görevli sağlık ekipleri sedyeden aldıkları bebeği, helikopterdeki küveze koydular. Bebeğe helikopterde ilk müdahalesini yapan ekipler Ankara'ya hareket etti.

