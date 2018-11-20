Hattat Mahmut Şahin, eserlerini Kocaeliler’in beğenisine sundu

-Sergiden görüntüler

-Vatandaşların sergiyi gezmesi

-Hattat Mahmut Şahin ile röportaj

-Ebru eserlerini hazırlayan vatandaşlar ile röportaj



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Hattat Mahmut Şahin’in hat eserleri, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Mevlid Kandili programında vatandaşların beğenisine sunuldu. Hattat Mahmut Şahin, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Akşmesettin İmam Hatip Ortaokolu tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programı kapsamında sergilendi. Gebze Osman Hamdibey Kültür Mekrezi’nde düzenlenen programa Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkezde gerçekleştirilen program kapsamında Hattat Mahmut Şahin tarafından yapılan ve “Hadisi Şerif”lere yer verilen hatlar ve Kocaeli Geleneksel Sanatlar ve Kültür Merkezi Konservatuarı öğrencilerinden Neval Ölmez, Cebrail Keleş, Özlem Ergün, Fatma Hazanbel Akbulut, Melek Atlığ, Yasemin Coşkun, Elif Eylem, Hüseyin Sert ve Hasret Gündüz'e ait ebrular sergilendi. Gerçekleştirilen programa katılan Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, programın düzenlenmesine katkı sağlayan Gebze Akşmesettin İmam Hatip Ortaokolu’na teşekkür ederek, “Okullarımız bunların kaynağıdır. Ben okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, bu okullara yavrularını gönderip öğretmenlere teslim eden siz değerli anne ve babaları kutluyorum. Zor bir zamanda dünyayı değil, ahireti seçmişsiniz. İnşallah yavrularınız da büyüyünce sizler gibi olurlar. Hem dünyayı hem de ahireti kazandıkları zaman, ‘Ne yaptınız’ diye soranlara; ‘İyi bir evlat yetiştirdim’ diyebilirsiniz” dedi.

Gerçekleştirilen Mevlid Kandili programının ardından vatandaşlar, açılan sergiyi inceledi. Sergide katılımcıların sorularını yanıtlayan ve eserler hakkında bilgiler aktaran Hattat Mahmut Şahin, “Mevlid Kandili münasebetiyle bir ‘Hadisi Şerif’ sergisi açtık. Tabii bu sergi organizasyonunu Sement Akçay, hocamızın vesilesiyle yaptık. Hadis metinlerini Sement hocamız ayarladı, biz yazdık. Kocaeli Geleneksel Sanatlar ve Kültür Merkezi Konservatuarı’nda olan arkadaşlarımız da ebrularını yaptılar. Her bir eserin kurgusu farklı bir arkadaşımız tarafından yapıldı. Hayırlara vesile olması için kurulmuştur bir sergidir. Allah tamamına erdirsin” diye konuştu.

Sergiye ebru eserleri ile katılan Kocaeli Geleneksel Sanatlar ve Kültür Merkezi Konservatuarı öğrencileri ise Mahmut Şahin’in sergisini eserleri ile süslediklerini ifade etti.

Mahmut Şahin’in eserlerinin yer aldığı sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

