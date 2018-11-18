Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hatay Valisi Doğan, göreve başladı - HATAY

Hatay Valisi Doğan, göreve başladı - HATAY

- Hatay Valiliği binasından görüntü - Hatay valisi Rahmi Doğan'ın valilik bahçesinde karşılanması - Valilik makamından detay - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması Hatay Valisi Doğan, göreve başladı - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "İçeride oturmayı seven bir tarzım yok. İş, proje ve netice alma benim için birinci önceliklidir"HATAY (AA) - Hatay Valiliğine atanan Rahmi Doğan, göreve başladı.
Vali Doğan için Hatay Valiliği bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.
Törenin ardından makamına geçen Doğan, burada yaptığı konuşmada, kendisine zor ve stratejik bir ilde görevi yapma onurunu veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.Eski Hatay Valisi Erdal Ata'ya Hatay 'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Doğan, şöyle devam etti:"Bugün göreve başladım. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Hatay 'da potansiyeli biliyorum. Hatay gerçekten turizmi, tarımı, sanayisi ile çok ciddi anlamda potansiyeli olan bir il bir takım çalışmalar yapacağız. Bunu gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerek paydaşlarla, gerek meslektaşlarımız ve ilgili kuruluşlarla oturup birlikte çalışacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur diye düşünüyorum. Çok makamda, masa başında oturan birisi değilim. Sürekli ben halkın içerisinde göreceksiniz. Sürekli dışarıda göreceksiniz. İçeride oturmayı seven bir tarzım yok. İş, proje ve netice alma benim için birinci önceliklidir. Hatay 'a güzel şeyler yapmayı, insanımıza dokunmayı onlarla iletişim halinde olmayı amaçlıyorum."Vali Doğan, konuşmasından sonra makam odasında tebrikleri kabul etti.

Strateji Makam Odası Tarım Görece Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı