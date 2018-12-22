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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis köpeklerinin arama yapması

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde 

-Uyuşturucu maddenin bulunması
-Bulunan uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gözlüce Mahallesi'nde hassas burunlu köpekler ile yaptığı aramada toprağa gömülü 7 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Polis, tarla sahibinin evinde ve arabasında da arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın aracında da esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ve N.A., işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.
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