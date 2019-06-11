Hatay’da ‘Teknouzay Bilim Şenliği’ coşkusu

-Hasan Kaya’nın konuşması

-atölye alanının açılış kurdelesinin kesimi

-rektör kayanın sergi alanında incelemelerde bulunması

-öğrencilerin sergi alanında incelemesi

-sergilen projelerden detay görüntüler

-sergiyi alanından detay görüntüler



( HATAY )- MKÜ Rektörü Kaya:- “Ülke olarak güçlü olmamız gerekiyor” HATAY



- Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) gerçekleştirilen “Teknouzay Bilim Şenliği-2” projesi törenle açıldı. MKÜ Rektörü Hasan Kaya bilim şenliğinin amacının gençlere bilimi anlatmak olduğunu söyledi.



TUBİTAK 4007 Bilim Toplum Destek programları kapsamında bulunan “Teknouzay Bilim Şenliği-2” Mustafa Kemal Üniversitesi konferans salonunda yapılan program ile başladı.

MKÜ Rektörü Hasan Kaya açılış törenin de yaptığı konuşma da Türkiye’nin dört bir tarafında terör ve savaşın olduğunu ve bunun için gençlerin eğitim kalitesinin fazla olması gerektiğini söyledi.



Gerçekleştirilen açılış törenine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya’nın yanı sıra, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adnan Özkaya, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Halil Alabeyoğlu, ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, ülke olarak güçlü olmamız gerektiğinin belirterek “bilindiği gibi bilim şenliğinin amacı gençlerimize bilimi anlatmak, yolunu açmak, bilimi sevdirmek, bilimle yatıp kalkmasını sağlamak önemlidir. Çünkü bilimde ötesi yoktur. Bu memleketin geleceği yetişmiş kaliteli insanların omuzlarında olacaktır. Bilindiği gibi Türkiye’nin dört bir tarafında terör, savaş her şey var, bizim güçlü olmamız lazım. Bu güçlü olmakta öğrencilerimizin, gençlerimizin eğitim kalitesinin fazla olması lazım.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından atölyelerin bulunduğu stantların açılış kurdelesi kesildi. Atölyelerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Mustafa Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya ve açılışa katılan öğrenciler sergilenen robotlar hakkında bilgiler aldı.

