Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay'da şiddetli yağış

Hatay'da şiddetli yağış

- - Şiddetli yağıştan taşan dereden görüntüler - Koyunları nehirdeki akıntıya kapılan Feyyaz Çoban'ın konuşması - Evini su basan İnayet Görüroğlu'nun konuşması - Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve tarım arazisini su bastı - Yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan 12 koyun kaybolduHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri ile tarım arazilerini su bastı, taşan derenin sularında sürüklenen 12 koyun kayboldu.Kentte etkili olan şiddetli yağış, merkez Antakya ve Defne ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.Birçok ev ve iş yerini su basarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.Bazı evlerin önünde park halindeki araçlar da suya gömülürken, Asi Nehri ile kentin içinden geçen bir çok dere yatağında su seviyesinin yükseldiği gözlendi.Derince Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ise bir ahırda maddi zarar meydana gelirken, ahırda bulunan 15 küçükbaş hayvan suya kapıldı.Hayvanların sahibi ve mahalle halkı tarafından yapılan arama çalışmalarında koyunlardan 3'ü bulundu, diğer 12 hayvanı arama çalışmaları ise sürüyor.Koyunları nehirdeki akıntıya kapılan Feyyaz Çoban, çok mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Kredi çekerek aldığı koyunlarının borcunu dahi bitirmediğini anlatan Çoban, "Saat 05,30'da hayvanları çıkarmaya geldik, baktık yok. 15 koyunum vardı hepsi gitti. Şiddetli yağmur vardı, ahırımın yanındaki dere taşmış koyunlarımı sular alıp götürmüş. Aradık 3'ünü bulduk ama geri kalanları bulamadık." dedi.
Evini su basan İnayet Görüroğlu da sabah erken saatte yağmurun şiddetlendiğini belirtti.
Evlerin içinin su dolduğunu ifade eden Görüroğlu, "Belediyeyi aradık kimse gelmedi, ekip göndermiyorlar, kendi imkanlarımızla evleri temizliyoruz. Eşyalarımız, buzdolaplarımız suyun içinde." diye konuştu.

Tarım Şiddetli Yağış Tarım Arazisi Bulduk Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı