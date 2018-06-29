Hatay’da otel yangını

-Yangın sonrası genel görüntüler



( HATAY )- Arsuz ilçesindeki bir otelde çıkan yangın maddi hasara neden oldu HATAY



- Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir otelde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Pirinçlik Mahallesi Arsuz yolu 12. kilometre üzerinde bulunan bir otelin üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelin son katında çıkan ve yükselen dumanla fark edilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın neden olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

